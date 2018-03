Genova. Difficile dire i top e i flop di giornata, il Genoa ha giocato senza eccellere sia in bene sia in male.

Non una grande partita, tutti, più o meno, senza infamia e senza lode. Bertolacci avrebbe giocato anche una buona partita, ma è proprio da una palla rubata a lui che parte il contropiede con cui la Spal segna. Rimane, tra l’altro piuttosto nervoso per tutta la partita. Anche Pandev, (finché lui è in campo il Genoa non subisce gol, dà ordine alla squadra difendendo il pallone e dettando i passaggi, ma è meno efficace rispetto ad altre partite.

Chi si conquista una sufficienza, a nostro parere, sono Hiljemark (più sostanza che qualità) e Biraschi (nel comparto difensivo è il migliore).

L’unico flop, anche se si è guadagnato un rigore, Lapadula: Sbaglia ciò che è più difficile da sbagliare (non parliamo del primo penality), è ancora troppo disordinato. Vuole strafare ma rischia di andare fuori giri. Il pubblico è spazientito e probabilmente lui lo sente.