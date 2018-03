Top

Lazovic Ha sofferto i primi 10 minuti, poi gioca una delle sue migliori partite da quando è a Genova.

Laxalt Ormai è tornato ai suoi standard, soprattutto nel primo tempo è padrone della fascia sinistra.

Pandev Finché lui è in campo il Genoa riesce a salire e a prendere campo al Milan, una volta uscito la squadra fatica il doppio.

Flop

Lapadula Raramente abbiamo visto un giocatore così disordinato in campo. Corre come un matto, ma a vuoto e non riesce a essere quel riferimento necessario per i compagni.

Hiljemark Non contrasta a dovere Suso in occasione della rete del Milan.

Spolli Ha giocato una buona partita, unica pecca, si fa anticipare da André Silva nel momento decisivo.