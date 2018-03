Terzo valico, no tav auditi in consiglio regionale

Genova. E’ il giorno del terzo valico in consiglio regionale e se questa mattina sono stati auditi i sindacati favorevoli all’opera, questo pomeriggio i consiglieri di via Fieschi hanno ascoltato le ragioni dei no tav che grazie al contributo dell’ingegneri Solari hanno illustrato le “motivazioni tecniche” di contrarietà al terzo valico.

Dopo il passaggio istituzionale, fortemente voluto dal M5S che questa mattina ha bloccato la mozione favorevole all’opera, il prossimo passaggio dovrebbe essere una commissione in loco.

E’ evidente in ogni caso, che i risultati del M5S nelle ultime politiche hanno qualche conseguenza politica su un’opera che trasversalmente destra e sinistra hanno sempre considerato imprescindibile ma è da sempre contestata dai no tav.