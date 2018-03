Temporali, su Genova l’allerta sale ad “arancione” domenica dalle 6 alle 16

Genova. La protezione civile regionale ha diffuso l’ALLERTA METEO PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI diramata da Arpal, modificata a seguito degli ultimi modelli analizzati da previsori secondo le seguenti modalità:

Nella zona B, ovvero tutti i bacini, lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, di fatto il genovesato costiero, “Allerta gialla” dalle 20 di oggi, sabato, alle 6 di domani, domenica. Poi dalle 6 fino alle 16 sempre di domenica, l’allerta sale ad arancione. Dalle 16 alle 20 tornerà gialla. La concomitanza tra il miglioramento previsto dopo le 16 e la partita tra Genoa e Milan di campionato al Ferraris rende più semplice la questione. In allerta gialla non sono previste sospensioni del match.

Nella zona C (tutti i bacini lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val D’aveto, Valfontanabuona e Valle Sturla), “Allerta gialla, dalle 20 di oggi, sabato, fino alle 6 di domattina, poi arancione dalle 6 alle 20, e nuovamente gialla fino alla mezzanotte di domenica. Sul resto della regione allerta gialla fino alle 20 di domani.

La situazione. Le valutazioni delle ultime corse modellistiche hanno evidenziato un aumento delle precipitazioni areali attese con possibili relativi effetti al suolo non più localizzati ma maggiormente diffusi. Effetti che rientrano nello scenario proprio dell’allerta arancione. Non cambia invece la valutazione dei temporali, per i quali resta un’alta probabilità di fenomeni forti o organizzati.

Ecco il dettaglio previsionale come da avviso meteorologico:

OGGI, SABATO 10 MARZO: una perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo determinando una intensificazione dei flussi umidi sulla Liguria. Sono attese piogge sparse e rovesci o isolati temporali, localmente moderati su ABCDE con cumulate fino a significative su CE; a partire dalla serata alta probabilità di temporali forti o organizzati su ABCDE.

DOMANI, DOMENICA 11 MARZO: il transito di un fronte atlantico determina dalle prime ore del giorno piogge diffuse e rovesci in rapida estensione da Ponente verso Levante. Sono attese intensità moderate su AE, forti su BC con cumulate elevate su ABCDE; alta probabilità di temporali forti o organizzati su ABCDE. Fenomeni in parziale attenuazione dal pomeriggio a partire da Ponente. Venti forti meridionali su CE, settentrionali su AB, anche rafficati (55-65 km/h). Mare molto mosso, localmente agitato dal pomeriggio su BC.

DOPODOMANI, LUNEDI’ 12 MARZO: A seguito del passaggio del fronte atlantico persistono condizioni di instabilità specie su CE con associate piogge, rovesci e temporali; sono attesi quantitativi elevati su C. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su CE, bassa probabilità di temporali forti su ABD. Dal pomeriggio tendenza ad esaurimenmento dei fenomeni. Mare molto mosso in aumento fino a localmente agitato, in serata, su C.