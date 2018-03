Il Teatro di Genova diventa “nazionale”, grande soddisfazione dalle istituzioni

Genova. “Grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento nazionale attribuito dal MIBACT al Teatro di Genova; frutto del grande impegno profuso da Regione Liguria e da tutti gli Enti coinvolti”. Lo dicono il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo dopo aver appreso la notizia.

“Si tratta della valorizzazione di un percorso iniziato due anni fa che ha portato alla nascita, lo scorso mese, della nuova realtà del Teatro di Genova che ha unito l’Archivolto al Teatro Stabile – spiegano Toti e Cavo – Un Ente che ha unificato due specifiche identità in una realtà più ampia per volare in alto e superare, in questo modo, le difficoltà, anche economico-gestionali del Teatro dell’Archivolto. Il successo dell’operazione portata avanti insieme al Comune di Genova e con il sostegno del direttore dello Stabile, Angelo Pastore, è stato dimostrato anche dai risultati al botteghino con i 10mila abbonamenti venduti nel 2017”.

“Oggi possiamo dirci molto soddisfatti per quanto ottenuto – concludono il presidente e l’assessore alla Cultura – segno della bontà di un percorso per il quale dobbiamo ringraziare anche i componenti del cda, il vicepresidente Marco Salotti e Alberto Pozzo che da oltre un anno si sono impegnati mettendo la loro professionalità al servizio di una delle più importanti Istituzioni teatrali cittadine”.