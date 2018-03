Suq Festival verso le 20 candeline. La presentazione in anteprima martedì 27 a Palazzo Reale

Genova. Martedì 27 marzo, a partire dalle ore 17.30, nel Salone da ballo di Palazzo Reale a Genova (Via Balbi 10) in collaborazione con il Museo di Palazzo Reale, la Compagnia del Suq incontra il pubblico per parlare del 20° SUQ Festival Teatro del Dialogo e del progetto artistico Mondopentola, vincitore del bando Migrarti – La cultura che unisce Mibact 2018.

A fare gli onori di casa, la direttrice del Museo di Palazzo Reale Serena Bertolucci e l’ideatrice del SUQ Carla Peirolero. Insieme a loro, a dialogare con il pubblico, artisti e partner storici del Festival e del progetto Mondopentola che culminerà in uno spettacolo itinerante a Palazzo Reale, il 27, 28 e 29 luglio, e che segue la felice esperienza dello scorso anno con La mia casa è dove sono, al castello D’Albertis.

Il 20° SUQ Festival prenderà il via il 15 giugno, con una grande festa urbana per celebrare i 20 anni di una manifestazione che continua a fare record di presenze (70.000 la passata edizione), al Porto Antico di Genova. Definito il tema, “Donne, isole, frontiere”, e il programma della rassegna teatrale, che dal 2014 beneficia del sostegno del MiBACT attraverso il FUS, e gran parte del calendario di concerti, incontri, iniziative collaterali. Tra queste merita particolare risalto l’evento satellite della rassegna ArtLab18 (22 e 23 giugno), ospitato a Piazza delle feste e a Palazzo Reale, curato da Fondazione Fitzcarraldo in collaborazione con il SUQ. Una iniziativa che è tra gli highlight del calendario ufficiale di Commissione Europea e MiBACT per l’Anno Europeo del Patrimonio culturale.

Il Festival si chiuderà il 24 giugno al Porto Antico ma sabato 30 giugno la Compagnia del Suq insieme a Mohamed Ba e a Goffredo Fofi si trasferisce al Museo Preistorico dei Balzi Rossi per il reading teatrale La frontiera, a Ventimiglia, tratto dal libro “La frontiera” (Ed. Feltrinelli) di Alessandro Leogrande, lo scrittore scomparso a novembre scorso.

Tra le iniziative che anticipano il 20° Suq Festival, il Corso gratuito per pubblico curioso, 7 incontri gratuiti a partire dall’11 aprile per scoprire il dietro le quinte del festival presso il Punto Soci COOP di Piazza Piccapietra. Ritorna inoltre il consueto appuntamento con la Camminata contro il Razzismo, organizzata insieme a UISP Liguria nell’ambito della Festa dello Sport.

L’incontro di martedì 27 marzo sarà l’occasione di un confronto con il pubblico e con i Soci Suq per proposte e suggerimenti, e anche per condividere la preoccupazione per la sostenibilità economica del Festival, che arriva al traguardo dei 20 anni con tanti riconoscimenti e patrocini illustri, ma in un equilibrio precario soprattutto per i recenti tagli da parte degli Enti locali.

L’incontro è libero e aperto a tutti. Inoltre per chi volesse visitare le sale di Palazzo Reale, la Direzione del Museo ha previsto una visita guidata al prezzo speciale di €1 alle ore 16.30.

È necessaria la prenotazione: Palazzo Reale tel. 010.2710236.