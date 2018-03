Provano la fuga in due, Sturla e Torino che alla nona giornata possono contare su un vantaggio piuttosto cospicuo sulle altre squadre, ipotizzando così una stagione che metterà a confronto due dominatrici chiare. Sturla poi sale a quota 27 punti, +3 su Torino e +11 su Sestri, terza forza, sconfitta proprio dai piemontesi nella gara di sabato.

I sestresi giocano una brutta gara approcciandola malissimo e incassando subito tre reti in fila. Nel secondo periodo non cambia il leit motiv e a metà gara siamo sul 5-2 per Torino che non fatica praticamente mai. Davvero una giornata nera perché Torino chiude tutto, e colpisce con troppa facilità fino all’ultima pausa che vede i locali avanti 7-3. I genovesi arriveranno fino al -2 sull’8-6, poi è solo Dinamica che scappa via fino al 12-6 finale.

Nel frattempo la capolista Sturla passeggiava in casa contro la Florentia. Gara mai in discussione che i biancoverdi mettono in tasca già nel primo quarto con un 6-1 di parziale che praticamente mette già i titoli di coda. Sturla troppo superiore tanto da sembrare svogliata. All’ultima pausa siamo sul 10-3, e gli sturlini incassano due gol ininfluenti per la sostanza, ma che di certo non ha fatto granché piacere a coach Ivaldi: “Siamo solo a marzo, – dice – molto lungo è ancora il cammino, questo ė un gruppo che ha la preparazione che a questo punto della stagione mi aspettavo. Aldilà del primo posto vedo soprattutto che sabato prossimo saremo già chiamati ad un incontro molto impegnativo con la Locatelli e da lì non sarå più lecito sbagliare”.

Vittoria di grande importanza per Rapallo che in casa prevale di misura su Busto. Gara molto intensa con i lombardi avanti nel primo quarto, ma rimontati e superati dai ruentini nel secondo che si chiude sul 4-3. Decisivo il terzo quarto in cui i gialloblù trovano l’allungo sul +2 che sarà fondamentale visto che nell’ultimo quarto arriva la rete, l’unica del periodo, di Busto. Finisce 6-5 e grande merito a coach Casagrande che trova una difesa di altissimo profilo.

Ancora una sconfitta per l’Albaro Nervi nel derby contro la Locatelli, che probabilmente è la squadra rivelazione di questo campionato fino a qui. Gara molto combattuta a dispetto dei 12 punti di differenza. La Locatelli prevale di strettissima misura, 6-7 e mantiene il quarto posto a pari merito con Rapallo. Buona gara comunque dei ragazzi nerviesi che meriterebbero qualcosa in più per quanto stanno facendo vedere nelle ultime uscite.

Nel prossimo turno si comincia il girone di ritorno con due derby subito in vasca con la Sportiva Sturla che attende proprio la Locatelli, mentre Rapallo ospita Albaro in cerca dei primi punti. Da questi incroci potrebbe trarre vantaggio Sestri che giocherà a Firenze.