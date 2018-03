Strade a rischio in città: la mappa smart degli incidenti grazie a Open Genova

Strade a rischio in città: la mappa smart degli incidenti a Genova e un corso gratuito per costruirla con i dati aperti

Genova. Open Genova ha chiesto ed ottenuto dall’ufficio Open Data del Comune la pubblicazione dei dati ufficiali sugli incidenti stradali avvenuti nel periodo 2010-2016 ed ha realizzato con Gter s.r.l., spin-off dell’Università di Genova, una mappa smart in cui è possibile selezionare l’anno di interesse, la zona (per Municipi o per Via) e visualizzare subito le informazioni selezionate.

Tutti i dati sono stati gestiti con il software open source QGIS e pubblicati sulla piattaforma cloud GisHosting. (www.gishosting.gter.it) Ma con dati più precisi si potrebbero elaborare soluzioni in ottica Smart City.

I dati pubblicati dal Comune di Genova riportano solo il nome della via. Open Genova auspica che in futuro possa essere registrata anche la coordinata geografica degli incidenti per poter elaborare una mappa più precisa: infatti, con un maggior dettaglio si potrebbero rendere disponibili a costi contenuti mappe navigabili con il proprio smartphone in cui sono immediatamente visibili gli incroci, attraversamenti o punti più critici; ciò potrebbe innescare fenomeni di autoprotezione del cittadino (es.: soluzioni per indicare l’attraversamento/incrocio) allo scopo di diminuire il numero di incidenti stradali.

Un corso gratuito di Open Genova per realizzare mappe smart è in cantiere e sarà presentato il prossimo 17 marzo nella saletta ammezzato di Mentelocale a Palazzo Ducale a partire dalle 16.30 in occasione dei festeggiamenti per i 5 anni dell’associazione.

Il corso aperto agli associati sarà realizzato in collaborazione con Gter, partner storico di Open Genova e sarà rivolto a chi desidera avvicinarsi all’argomento ma non conosce nulla di cartografia digitale. La mappa è consultabile on line seguendo il link.

Post completo sugli incidenti stradali a Genova: https://associazione.opengenova.org/strade-a-rischio-in-citta-la-webmap-degli-incidenti/ Chi è Open Genova​: è un’associazione nata per promuovere la cultura e la formazione digitale per tutti. Nel corso degli anni ha collaborato con il Comune di Genova ed alcuni Municipi in progetti come Partecip@ (vincendo il premio Egov 2014) e Genova Digitale. A livello nazionale nel 2015 aderisce alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali promossa da AGID e dal 2016 fa parte dell’Open Government Forum sui tavoli: Open Data e Trasparenza, Cittadinanza Digitale e Partecipazione.