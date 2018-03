E-sports: il Genoa lancia un torneo di Fifa in tutta la Liguria

Genova. Il Genoa ha un nuovo tesserato, si chiama Gintera, ma non lo troverete sul prato del Signorini ad allenarsi, bensì comodamente seduto in poltrona a rappresentare la società rossoblù nel mondo degli e-sports (i videogame sportivi), in particolare per il gioco di calcio Fifa della EA Sports.

La società rossoblù entra così nel mondo virtuale, come già altri club italiani ed esteri hanno già fatto, fiutando il business (insieme al partner tecnico Lotto), con l’obiettivo di raggiungere i cosiddetti “millennials” e lo fa organizzando un torneo di Fifa a iscrizione gratuita su tutto il territorio ligure, in diversi centri commerciali da Levante e Ponente. I primi tre classificati di ogni tappa avranno il diritto di “scendere in campo” addirittura al Luigi Ferraris, in una finalissima aperta anche ad altri club internazionali in programma entro la fine di maggio. Premio finale in denaro.

Il Genoa Esports roadshow comincia il 15 aprile al Centroluna di Sarzana con un “lungo” mattino-pomeriggio dalle 10 alle 20. Le iscrizioni si possono fare in loco anche il 13 e il 14 aprile. Il 21 aprile tappa ad Albenga (dalle 14 alle 20), al Centro commerciale Le Serre, anche in questo caso iscrizioni possibili nei due giorni precedenti. Il 2 maggio al Centro l’Aquilone di Bolzaneto (dalle 10 alle 13), il vincitore di giornata potrà giocare contro un tesserato della società, così come nelle ultime due tappe: i Leudi di Carasco (9 maggio dalle 10 alle 13) e Il Gabbiano di Savona (16 maggio dalle 10 alle 13).

In totale verrà data la possibilità di sfidarsi a circa 400 persone.

Gintera, nickname di Alessandro Ansaldi, ha una storia molto particolare: 22 anni, figlio di un ex giocatore e allenatore (Mario Ansaldi, in A con il Cesena), ha dovuto lasciare il calcio giocato (era arrivato in serie D con la Pistoiese) a causa di un grave infortunio. L’abilità con i videogames gli ha portato fortuna, visto che ora è pagato per giocare. La trattativa è durata circa 4 mesi. Il “procuratore” in questo caso è stata la IDomina, società che seleziona i migliori giocatori tra quelli di Esports. Tra i giocatori del Genoa – dice Ansaldi – il più abile è Biraschi.

In occasione del lancio del roadshow, Gintera ha sfidato in amichevole uno dei giocatori più forti a livello internazionale: Ranerista_, giocatore del Levante, la squadra di Valencia che si è lanciata con successo in questo mondo virtuale, riuscendo anche a guadagnarci (oltre che ad avere la possibilità di battere squadre titolate come il Manchester City, per esempio). È finita 5-2 per il Levante, che, come ha detto Gintera a fine gara «ha saputo sfruttare meglio le occasioni da gol».