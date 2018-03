Sport, argento ai mondiali di jujitsu per la genovese Chiara Fiorelli

Genova. “L’augurio di Regione Liguria pronunciato in Sala Trasparenza nei confronti dei giovani atleti del Ju Jitsu in partenza per i campionati mondiali juniores di Abu Dhabi ha portato fortuna: Chiara Fiorelli ha vinto l’argento, a dimostrazione dell’alta qualità dello sport ligure e del suo allenatore. Complimenti anche ad Andrea Ferrando”.

Lo ha detto l’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo, commentando così la notizia dell’imminente ritorno a Genova dei due atleti e del titolo di Vice Campione del mondo nella categoria 63 Kg conquistato dalla Fiorelli.

“Chiara rientra a Genova, proprio in corrispondenza della data dell’8 marzo, che simboleggia la forza e la femminilità – continua l’assessore Cavo – a lei va il nostro tributo e la nostra riconoscenza per aver portato in alto le insegne dello sport ligure, naturalmente la aspettiamo al suo rientro, in Sala Trasparenza, per donarle una mimosa, simbolo del coraggio femminile e per festeggiare insieme a lei e ad Alberto Ferrando che porta a casa un più che dignitoso settimo posto”.