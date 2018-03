Spese pazze anche in Comune? Nuova inchiesta e blitz della Finanza a Tursi

Genova. Nuova inchiesta sulle “spese pazze” in Liguria. Le indagini questa volta riguardano i consiglieri comunali di Genova per il periodo relativo alla legislatura appena trascorsa. Lo riporta questa mattina il quotidiano Il Secolo XIX che parla di un blitz della guardia di finanza avvenuto circa un mese negli uffici dei gruppi consiliari tra palazzo Tursi e gli edifici vicini.

Il pubblico ministero Massimo Terrile ha aperto un fascicolo per peculato dopo la segnalazione di una funzionaria comunale. Nelle scorse settimane le fiamme gialle hanno dunque acquisito documenti relativi a spese per cene, viaggi, spostamenti e regali vari del periodo 2012-2017, quando al governo della città c’era la giunta di Marco Doria, ma in parte – da giugno 2017 – anche i gruppi partitici attuali.

Secondo la dirigente, quei rimborsi sarebbero serviti a coprire spese personali e non istituzionali, con una dinamica assimilabile in tutto e per tutto a quanto accaduto in Regione Liguria, anche se gli importi andrebbero dalle poche centinaia alle poche migliaia di euro.

Cifre di gran lunga inferiori rispetto a quelle contestate ai consiglieri regionali indagati (62 in totale) nei diversi filoni di inchiesta già aperti in procura. Da quei filoni di inchiesta erano emerse spese per mutandine, libri, giochi, cibo per animali, pop corn, gomme da masticare, motel e viaggi in località di villeggiatura, solo per citarne alcune.

Una prassi, come era emerso, consolidata tra tutti i partiti, dal centrodestra al centrosinistra, che andava avanti dal 2008 e che era stata fermata dalla magistratura prima e poi dal legislatore con nuove norme sui rimborsi.

In Comune a Genova, con il cambio di giunta, da giugno scorso, è stato introdotto anche un diverso sistema di gestione dei rimborsi ai gruppi consiliari: spese coperte solo in un secondo momento rispetto all’acquisto, previa presentazione di giustificativo, e solo se si tratta di spese legate espressamente all’attività politica. Bandite, ad esempio, telefonate personali, libri o viaggi, oggettistica generica.

Comunque nel mirino della Finanza ci sono anche le spese dei consiglieri dell’attuale legislatura, iniziata a giugno. Non ci sarebbe ancora nessun nome sul registro degli indagati.