Camogli. Morale alle stelle e tanta voglia di continuare a vincere. I bianconeri si stanno avvicinando con entusiasmo al prossimo impegno di campionato in casa contro la Como Nuoto.

Le ultime vittorie hanno caricato i ragazzi di mistre Magalotti, che adesso vogliono continuare a vincere per inseguire il sogno playoff.

Gli ospiti sono reduci da una vittoria di misura ottenuta in casa contro la Chiavari Nuoto ed un risultato positivo anche a Camogli consegnerebbe ai lagunari, neo promossi, una classifica davvero importante.

“In cinque lunghi anni di allenamenti e sacrifici non ho mai visto i miei ragazzi in questa forma – racconta Daniele Magalotti nel pre partita -. Siamo reduci da quattro vittorie importanti che hanno dato fiducia e morale a tutto l’ambiente. In settimana ci siamo allenati benissimo e siamo pronti per fare una grande partita. La sfida contro il Como sarà decisiva per il prosieguo della stagione, non possiamo permetterci passi falsi e dobbiamo assolutamente dare continuità. In questo momento ci vogliono grande calma e grande equilibrio, dobbiamo affrontare un impegno alla volta con concentrazione e determinazione. Il Como è una squadra seria che sta facendo un buonissimo campionato, hanno delle buone individualità e sono allenati da un mister preparatissimo che stimo. È la gara prima della sosta per le vacanze e si porta con se tante insidie ma l’atteggiamento dei mie ragazzi in fase di preparazione alla sfida è stato impeccabile per cui mi aspetto grandi cose da questa partita”.

Con la sfida al Como si chiude un mini ciclo ravvicinato che ha visto i bianconeri giocare quattro partite in due settimane. Oggi come non mai servirà la bolgia della Giuva per continuare a sognare di entrare nelle prime quattro, per spingere i ragazzi verso la quinta vittoria consecutiva. Si gioca alle ore 19.