Spaccio di droga e documenti falsi, raffica di arresti tra San Martino, San Fruttuoso e Carignano

Genova. Raffica di denunce e arresti ieri durante una serie di controlli contro lo spaccio di droga messi in atto dai carabinieri delle compagnie Genova San Martino e delle stazioni di San Fruttuoso e Carignano.

In via Berghini arrestato un 33 enne genovese: fermato per un controllo, ha cercato goffamente di disfarsi di un pacchetto di sigarette, recuperato, al cui interno vi erano cinque grammi circa di hashish. Poco dopo, i militari, hanno perquisito la sua abitazione, recuperando altri 600 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale utili per il confezionamento.

Poco più tardi, la pattuglia della stazione di San Fruttuoso, ha fermato un 40 enne, il quale, notate le forze dell’ordine ha cercato di allontanarsi: quindi, fermato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di sei tavolette di hashish, per 270 grammi complessivi, e 800 euro in contanti. Perquisita la sua abitazione di via Manuzio, gli stessi carabinieri, hanno trovato altra droga e i soliti “attrezzi del mestiere”.

Nel centro storico, la pattuglia di Carignano, ha invece tratto in arresto per ricettazione, falsa dichiarazione sull’identità personale, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere e soggiorno illegale un cittadino liberiano di 31 anni, gravato di pregiudizi di polizia, poiché fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un passaporto intestato a un’altra persona, due coltelli da cucina, un paio di forbici, nonché di varie tessere e badge di proprietà di altre persone, inoltre, durante la compilazione degli atti, dichiarava un’altra identità.

Pertanto, il 33 enne e il 40 enne, saranno processati con rito direttissimo, mentre, lo straniero è stato associato presso il carcere di Marassi.