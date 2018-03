Sori, frana sulla provinciale 71: strada interrotta

Genova. Nella serata di ieri si è creata una piccola frana sulla provinciale 71 a Sori, poco dopo il bivio per le frazioni Cretti e Levà, a causa delle forti precipitazioni dei giorni scorsi.

Sul posto sono intervenuti in Vigili del fuoco, che hanno consigliato la chiusura della strada, insieme con il sindaco Paolo Pezzana, la municipale e i tecnici della Città metropolitana.

La provinciale resterà chiusa sino a quando i massi non verranno rimossi e il versante non verrà messo in sicurezza. Il traffico, compreso quello dei mezzi pubblici di Atp, è deviato verso le frazioni Cretti e Levà.