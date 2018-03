Sopraelevata, riapre la rampa di via Cantore: Tursi sospende la sperimentazione

Genova. Riapre la rampa di via Cantore. Lo comunica il Comune di Genova in una nota: dopo due giorni di test per la chiusura della rampa d’ingresso della sopraelevata di via Cantore, ha deciso di interrompere la sperimentazione a partire dalle prime ore di domani mattina.

Nella giornata di lunedì il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella con i tecnici comunali incontreranno Società Autostrade e l’azienda appaltante per discutere sulle possibili ipotesi per migliorare il progetto del nodo di San Benigno e venire incontro alle esigenze della cittadinanza e, in particolare, del quartiere di Sampierdarena.

Sono bastati due giorni di sperimentazione per mandare in tilt il traffico su via Cantore, con ripercussioni anche in via Fillak. Nonostante le piccole correzioni sui semafori, le code si sono verificate comunque soprattutto in mattinata.