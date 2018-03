Il sindaco Bucci: “Non è vero che Genova è dei Cinquestelle, la città non accetterà stop a grandi opere”

Genova. “Mi aspettavo di tutto, ma vorrei sottolineare che se guardiamo i numeri, il centrodestra a Genova è sempre vincente. Quindi che i Cinquestelle abbiano preso Genova non è vero”, il sindaco di Genova commenta il risultato elettorale e in particolare la mappa del voto che vede, certo, la coalizione di centrodestra nettamente vincitrice ma il M5S primo partito praticamente in tutta la città se si eccettua il levante e Castelletto.

“La nostra lista civica, Vince Genova, non c’era quindi il risultato che avevamo fatto non si è replicato, e infatti mancano quei 3, 4 percentuali”, analizza il primo cittadino che spera che i governo si faccia in fretta.

“Auspico la formazione di un governo nel più breve tempo possibile, abbiamo bisogno come il pane che vengano firmati i documenti per i finanziamenti per Genova – afferma Bucci – Mi aspetto un governo che collabori, che stia ad ascoltare le realtà locale, e che sappia che investire nelle città, e soprattutto nelle città metropolitane, è quello che serve per rilanciare l’economia della nazione e le cose buone dell’Italia, ossia la qualità di vita, come noi viviamo, un modo di vivere che è molto diverso dal resto del mondo, ed è un nostro vantaggio”.

Sulla volontà dei parlamentari del Movimento 5 Stelle di bloccare le “grandi opere inutili”, Bucci è perentorio: “Bloccare il terzo valico, la gronda, gli investimenti sulle metropolitane di superficie è totalmente inaccettabile e credo che tutti i cittadini genovesi si rivolterebbero di fronte a tentativi di stop”.