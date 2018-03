Si chiamano DiEm25 e sognano una nuova Europa ispirandosi a Varoufakis, Chomsky e Ken Loach

Genova. Si chiama DiEm25 ed è un movimento paneuropeo per la democratizzazione delle istituzioni europee, raccoglie il sentimento europeo ed europeista delle forze progressiste di tutto il panorama europeo. Ricordate il ministro delle finanze Varoufakis? Ecco, lui è uno degli ideatori, insieme a personaggi come Noam Chomsky, Naomi Klein, Ken Loach e Brian Eno, per citarne solo alcuni.

Il DSC Genova1, comitato locale genovese del movimento paneuropeo DiEM25, si riunirà in un’assemblea Regionale di DiEM25 per la Liguria il 25 marzo alle 16 a Palazzo Ducale (Società di Letture e Conversazioni Scientifiche). L’appuntamento sarà aperto, e gratuitamente, a tutti coloro che siano interessati al progetto.

DiEM25 si sviluppa intorno al concetto di mutualismo europeo, facendo della democrazia diretta, dell’economia sostenibile, della tutela del lavoro e dei lavoratori e della pace sociale i pilastri sui quali edificare un’alternativa concreta e rappresentativa, sia culturalmente che politicamente, alle vocazioni xenofobe e nazionaliste dell’Europa del terzo millennio.

All’assemblea regionale del 25 marzo interverranno i membri del comitato locale genovese, i quali illustreranno come DiEM25 promuova il pluralismo e l’associazionismo territoriale attraverso la creazione di DSC locali, cioè comitati che lavorano sul territorio al fine di rappresentare e permettere ad un movimento che unisce più di trenta paesi UE ed extra-UE di creare un tessuto sociale che abbia un respiro europeo ed europeista da Bruxelles alla provincia.

Inoltre, saranno anche presenti membri del comitato nazionale, che esporranno ai presenti quanto avvenuto il 10 marzo a Napoli, dove insieme ad altre forze politiche europee e nazionali, tra tutti Hamon e il sindaco di Napoli De Magistris, è stata lanciata la costruzione della prima lista transnazionale in vista delle elezioni europee del 2019.