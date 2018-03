Sestri Levante premia altre 7 botteghe storiche, e ora sono 15 i negozi insigniti

Genova. Si è svolta oggi, presso la sala Ocule del palazzo comunale di Sestri Levante, la cerimonia di consegna delle pergamene alla Bottega Storica e ai 7 “locali della tradizione” che hanno recentemente ottenuto questa identificazione e che si vanno ad aggiungere ai 15 esercizi già insigniti da questo riconoscimento.

“Siamo alla seconda tornata di riconoscimento dello status di Bottega Storica e di Locale della Tradizione, un percorso iniziato nel febbraio 2016 e che continua a muovere l’interesse degli esercenti ‘storici’ della città – commenta la Sindaca Ghio – Si tratta di un progetto a cui abbiamo creduto molto e che fa parte del lavoro sul territorio e sul tessuto economico locale, sia dal punto di vista della tutela che della valorizzazione anche in chiave turistica. Gli esercizi storici sono un patrimonio di cultura e di ospitalità per le testimonianze, la storia che conservano, costituendo parte essenziale del patrimonio culturale e commerciale della nostra città e svolgono una funzione importante di custodia di relazioni umane, di tradizioni e di presidio del territorio.”

I nuovi riconoscimenti sono stati definiti a fine 2017 dalla Commissione costituita a questo scopo con l’assegnazione dello status di Bottega Storica al Bar Centrale di corso Colombo e dello status di Locale della Tradizione a Casalinghi Caddea, sempre in corso Colombo, alla cartoleria Assereto di via XXV Aprile, all’hotel Due Mari in vico del Coro, al ristorante hotel Mira in viale Rimembranza, ai bagni Sempione, sempre in viale Rimembranza, ai bagni Sporting, di via V. Veneto e al chiosco Dani Lisa anche questo su via Veneto.

L’iter per il conferimento dei riconoscimenti ha comportato l’esame delle richieste pervenute il sopralluogo delle attività per verificare che rispondessero ai criteri definiti dalla Commissione per il riconoscimento della qualifica di Bottega Storica o di Locale della Tradizione (elementi architettonici, arredi, attrezzature e strumenti di lavoro, documentazione, contesto storico ambientale). Nello specifico, per essere riconosciuti come “Bottega Storica”, è necessario svolgere la stessa attività, nello stesso locale, da almeno 50 anni e possedere almeno 3 dei 5 requisiti richiesti, ovvero: arredi, attrezzature, elementi architettonici, documenti e contesto storico-culturale, mentre i “Locali di Tradizione”, devono aver svolto la stessa attività, nello stesso locale, da almeno 50 anni.



Attualmente l’elenco delle Botteghe Storiche di Sestri Levante include 11 esercizi: Abbigliamento Rossi, Ai pesci vivi pescheria, alimentari Sanguineti, Antica Osteria Pizzarello, barbiere Baicin, Garibotto elettrodomestici, ristorante Portobello, Rossignotti – nelle sue tre sedi -, bar Centrale . I locali della tradizione includono invece 12 attività: bar gelateria Baciollo, merceria Marzi, stabilimento balneare Bagni Lido, stabilimento balneare Segesta, trattoria Antico Tannino, casalinghi Caddea, cartoleria Assereto, hotel Due Mari, ristorante hotel Mira, bagni Sempione, bagni Sporting e chiosco Dani Lisa.

Sono riaperti i termini per le candidature che verranno esaminate dalla Commissione prima dell’inizio dell’estate: attualmente sono 5 le domande presentate all’ufficio Attività Produttive. La Commissione di valutazione è composta da Comune di Sestri Levante, Segretariato Regionale del Ministero dei beni Culturali per la Liguria, Soprintendenza Archivistica e Bibliografia, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Camera di Commercio e Associazioni di Categoria Ascom e Confesercenti.

Si ringraziano come sempre Ascom e Confesercenti che hanno creduto nel progetto e hanno sostenuto l’Amministrazione nella divulgazione fra i soci.