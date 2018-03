Sestri Levante, carrozzina travolta da automobile. Disabile in codice giallo a Lavagna

Genova. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, ma l’incidente di questo pomeriggio poteva sicuramente andare molto peggio.

Nel primo pomeriggio una macchina si è scontrata con una carrozzina elettrica guidata da un settantenne con ridotte capacità motorie.

L’impatto con l’asfalto è stato violento ma per fortuna l’uomo non è rimasto ferito gravemente: trasferito in codice giallo presso l’ospedale di Lavagna, è sotto le cure dei medici.