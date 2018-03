Recco. Dopo la sconfitta ma, soprattutto, la brutta prestazione di Perugia, gli Squali della Tossini Pro Recco Rugby si preparano ad affrontare, oltre alla prima giornata di ritorno della seconda fase del campionato, quella che sarà l’ultima trasferta della stagione: domenica 25 marzo, alle ore 14,30, i biancocelesti scenderanno in campo a Roma, presso l’impianto dell’Acqua Acetosa, contro i padroni di casa della Primavera.

La vera, grande e continua sfida per coach McLean e i suoi ragazzi è trovare stimoli e positività in questa difficile seconda parte di stagione, dove non ci si gioca niente e arrivata dopo aver perso l’accesso alla poule promozione per meno di un soffio. “La partita di Perugia è stata una mazzata non da poco – spiega il tecnico neozelandese – e questa è per noi una settimana di riflessione, oltre che di lavoro. Domenica siamo stati del tutto carenti nell’organizzazione del gioco ed è su questo che ci stiamo concentrando nel lavoro sul campo. Per quanto riguarda l’atteggiamento, dobbiamo ritrovare stimoli, voglia di divertirci e sicurezza in noi stessi”.

Gli Squali andranno quindi a Roma con l’obiettivo di ritrovarsi, essere costruttivi e guardare avanti a testa alta. “Io, personalmente, non vedo l’ora che arrivi la partita – conclude Callum McLean – perché gli stimoli da trovare sono proprio in questo: scendere in campo, crescere, divertirci, crederci, fare del nostro meglio e far vedere su cosa stiamo lavorando tanto e cosa stiamo costruendo. Non è facile e si sta dimostrando ancora più difficile del previsto, ma è questa la nostra sfida e dobbiamo vincerla”.

Recuperati Mirko Monfrino e Di Tota, i biancocelesti perdono Alex Panetti, che si è procurato un brutto strappo.

All’Acqua Acetosa si giocherà alle ore 14,30, con un’ora di anticipo rispetto all’orario ufficiale, e dirigerà Nobile di Frosinone, assistito dai romani Paluzzi e Pulocchi.

Per quanto riguarda le altre compagini della Pro Recco Rugby, la Cadetta sarà impegnata in casa (domenica alle ore 14,30, contro i Lions Tortona), mentre giocherà a Calvisano l’Under 18 (domenica alle ore 12,30) e saranno di scena a Sanremo i piccoli del minirugby (domenica, tornei Under 8, Under 10 e Under 12).