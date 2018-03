Recco. La Tossini Pro Recco Rugby non completa una positiva giornata per i colori biancocelesti: la prima squadra torna da Perugia con una sconfitta per 12 a 7 non facile da digerire, mentre gli Under 18 élite e la Cadetta hanno regalato al pubblico di Recco due belle vittorie (rispettivamente 36-13 sul Monferrato e 31-7 sul Cus Piemonte Orientale). Questo passo falso riporta gli Squali in terza posizione nella classifica della Poule 3, dietro alla riconfermata capolista VII Torino (vittoriosa col bonus sul campo del Gran Sasso) e al Cus Torino che, battendo la Primavera, si riporta al secondo posto.

Non nasconde la sua delusione coach Callum McLean: “Brutta sconfitta e, soprattutto, bruttissima partita da parte nostra: non siamo stati capaci di imbastire un gioco di squadra, ognuno ha giocato per conto suo e, come sempre succede in questi casi, non siamo riusciti a combinare molto. Il Perugia ha vinto meritatamente, con un gioco semplice ma ben fatto e perfettamente adattato alle pessime condizioni del meteo e del campo. Dobbiamo fare di tutto per sforzarci di trovare sempre stimoli e obiettivi, in questa stagione per noi affatto facile, e ricominciare a farlo da subito, dalla partita di Roma contro la Primavera, prima di tornare finalmente a giocare con continuità e in casa da dopo Pasqua”.

Il migliore in campo in maglia biancoceleste è stato Mirko Monfrino, al rientro da un infortunio e autore dell’unica meta dell’incontro, trasformata da Agniel (1 su 1 per lui). I padroni di casa hanno conquistato la vittoria con la concretezza di quattro calci di punizione.

La giornata di ieri ha chiuso il girone d’andata della seconda fase del campionato di Serie A: Primavera-Recco, domenica 25 marzo, sarà infatti la prima partita di ritorno. Dopo la sesta giornata il campionato si fermerà per le festività, poi si giocheranno di seguito le rimanenti quattro partite, che gli Squali disputeranno tutte al Carlo Androne.

Ai risultati positivi di Under 18 e Cadetta si affianca la soddisfazione per gli Under 14 Bozzo, Esposito, Fasce, Guastamacchia, Navone e Quiroga che, con la maglia della Liguria, hanno superato per 30-10 la Sicilia, sfidando anche maltempo e fango, sul celebre campo delle Tre Fontane di Roma, nel Trofeo Caligiuri. Per loro anche l’emozione di assistere tutti insieme all’incontro di 6 Nazioni Italia-Scozia allo stadio Olimpico.

Il tabellino:

Barton Cus Perugia – Pro Recco Rugby 12-7 (p.t. 6-0) (punti 4-1)

Barton Cus Perugia: Masilla, Battistacci (s.t. 22° De Leo), Crotti, T. Pettirossi, E. Bellezza, Gioè, Paoletti, M. Bellezza, Scaloni, Mazzanti, Delorenzi, Milizia (s.t. 22° Khayari), Biondi (s.t. 1° M. Pettirossi), Alunni Cardinali, Gatti (s.t. 37° Tesorini). A disposizione: Macchioni, Bello, Steri, Salvadori. All. Speziali.

Pro Recco Rugby: Mi. Monfrino, M. Panetti, A. Panetti (s.t. 33° Torchia), Torchia (s.t. 17° J.D. Tagliavini), Cinquemani (s.t. 13° Becerra), Agniel, L. Tagliavini (s.t. 1° Di Tota), Cacciagrano (s.t. 31° Cavallo), Canoppia (s.t. 1° Monfrino), Ciotoli, Metalia, Nese, Colazo (s.t. 1° Maggi), Bedocchi, Actis (s.t. 1° Noto). A disposizione: Rosa. All. Mclean.

Arbitro: Salierno (Napoli).

Marcature: p.t. 9° cp Masilla (3-0), 39° cp Masilla (6-0); s.t. 20° m Mi. Monfrino tr Agniel (6-7), 22° cp Masilla (9-7), 39° cp Masilla (12-7)

Cartellini gialli: s.t. 14° Alunni Cardinali (P).