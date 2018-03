Genova. La Serie D femminile si avvicina ai passi decisivi della prima fase, che delineeranno la corsa promozione: nel girone B la prima piazza rimane alla Volley Genova Vgp, ormai di fatto certa della sua posizione.

Il team genovese ha vinto la sfida domestica contro Santa Sabina per 3-1: il derby vede il primo team della serie confermare l’ottimo stato di forma, mentre i biancoazzurri rimangono incagliati nella zona centrale. Al secondo posto della serie si conferma la Colle ecologico: il team di Recco ha vinto in casa della Paladonbosco per 3-1, tenendo a debita distanza le rivali.

Si accende, infatti, la sfida per il terzo posto della serie: Lunezia volley a quota 40 insieme a Campomorone, un punto dietro la Olympia Voltri. Proprio le voltresi hanno ceduto la piazza più avanzata del girone alla Lunezia, che ha vinto vinto lo scontro diretto per tre set a uno e ottenuto il sorpasso. Sorpasso sull’Olympia anche per Campomorone, che ha vinto a Campo Ligure contro la Punto Simply Masone Vallestura.

In coda rimane Fosdninovo, che ha ceduto contro il Volley Podenzana: tre a uno il risultato per il team di Ceparana, che ha vinto così in casa. Vittoria casalinga anche per l’Albaro Levante: la Serteco ha sempre superato quota 20 punti, ma la gara si è comunque chiusa sul 3-0.