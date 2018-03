Genova. Giornata numero sedici per il girone B della Serie D della pallavolo femminile ligure: tutto bene per il Volley Genova Vgp, che tiene la testa della classifica, con quattro punti di margine su Colle ecologico. Indietro le altre.

Tre a uno in casa del Palandobosco pallavolo Genova per la Vgp: vetta garantita, quindi, nonostante la contemporanea vittoria della Colle ecologico, che a Recco ha superato l’Albaro Levante in quattro set, mantenendo così il ritmo della prima della classe e preparandosi alla volata conclusiva per la promozione.

Equilibrio nella sfida per il terzo posto, oggi detenuto dalla Lunezia, sei punti dietro il secondo posto, uno avanti al Campomorone e due all’Olympia, che recupererà il match il 14 marzo. La Lunezia ha vinto tre a zero contro il Punto Simply Masone Vallestura, in una sfida dai toni agonistici man mano più a favore delle padrone di casa. Vince anche Campomorone, che in casa ha avuto la meglio sul Santa Sabina in tre set.

Vince in casa anche il Fosdinovo, un netto 3-0 contro la Serteco volley che le consente di agganciare l’Albaro Levante e non essere più isolata in fondo alla classifica della serie.