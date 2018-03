Serie D: confermato il primo posto della VGP a quattro turni dal termine

Genova. Giornata numero 18 del campionato di pallavolo femminile di Serie D: la fuga del Volley Genova Vgp prosegue, mentre le inseguitrici si dispongono per la volata playoff.

Le prime della classe hanno vinto in tre set in casa del Fosdinovo, una sfida testa-coda che ha lasciato poco al duello vero e proprio, con una ampia differenza nella prestazione.

La Colle ecologico, seconda a sette punti dal primo posto, ha vinto con il medesimo risultato contro la Volley Podenzana, mentre terza è l’Olympia Voltri, che ha ottenuto una vittoria netta contro la Punto Simply Masone Vallestura, ora settima della serie.

Quarta piazza, a pari punti, per Lunezia Volley e Campomorone: 3-1 il risultato in casa del Palandobosco per la Lunezia, che tiene così il ritmo delle rivali, mentre Campomorone tra le mura di casa ha superato 3-0 l’Albaro Levante.

Altra vittoria per tre set a zero, infine, tra Santa Sabina e Serteco volley school: progressivo dominio per il team biancoazzurro, che si mantiene in centro alla classifica e si prepara alla sfida contro le prime della classe del prossimo weekend.