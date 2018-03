Genova. Potrebbe essere la svolta: alla diciassettesima giornata il Volley Genova Vgp prende il largo e prova la fuga decisiva nel campionato femminile di pallavolo di Serie D.

Sfida diretta tra la Volley Genova Vgp e Colle ecologico: è il match che può decidere la classifica del girone, almeno per il primo posto, chiarendo anche il ranking della corsa promozione per la Serie C. Le padrone di casa sono riuscite a imporsi per 3-1: partenza buona per le ragazze di Recco, che poi subiscono la rimonta e cedono, consegnando i tre punti per la Vgp.

Vittoria per 3-1, ma in trasferta, anche per la Olympia Voltri, che si è affermata sul Santa Sabina; il recupero infrasettimanale ha visto di nuovo in campo l’Olympia Voltri, questa volta con il Volley Podenzana: 3-0 il risultato finale, che ha così visto salire le voltresi al terzo posto in classifica, avvicinandosi alla Colle ecologico.

Quarta piazza per la Lunezia volley: il team del Levante ha avuto successo al tie break, dopo un match estremamente combattuto. Il Volley Podenzana ha prima rimontato lo 0-2, quindi ceduto al quinto set per 22-25.

Sabato pomeriggio il Campomorone ha espugnato il Paleserteco: la squadra di casa ha ceduto per tre set a uno contro le rivali, che salgono al quarto posto ma raggiungono a quota 34 punti la Lunezia, rallentata dal tie break.

Chiusura di giornata, quindi per l’Albaro levante: il team che gioca in Darsena a Genova ha avuto successo contro il Fosdinovo, sempre all’ultima piazza della serie, con soli 7 punti.

Da disputare in data ancora da fissare l’incontro tra Punto Simply Masone Vallestura e Paladonbosco pallavolo Genova.