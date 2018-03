Genova. La Serie C maschile è giunta alla quindicesima giornata e, come capita da alcuni turni, la classifica risulta bloccata: i valori gerarchici della serie sembrano confermati e si attendono gli scontri diretti – o qualche passo falso delle prime – per definire l’esito della corsa promozione.

La Zephyr trading Spezia è in vetta con 40 punti e ha confermato la sua leadership vincendo ai Capannoni di Voltri: contro l’Olympia i primi della classe hanno prevalso in quattro set.

Seconda piazza per il Cus Genova, decisamente ripresosi dopo i passi falsi di metà stagione: i biancorossi universitari hanno vinto anch’essi in trasferta, imponendosi a Sarzana contro la Volley Colombiera Sarzana project in tre set, decisamente combattuti, compreso il terzo, chiusosi 28-26.

Al terzo posto della Serie C ligure c’è la Spedia volley: anche il team spezzino ha vinto in trasferta, imponendosi 3-1 contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni sul terreno di Ceparana. Un punto dietro la Spedia c’è la Admo volley: anche per la quarta della classifica una vittoria in trasferta, conquistata dai verdeblù per 3-0 ad Albisola, con il team di casa ora all’ottavo posto.

Tie break per il team al quinto posto: l’Avis volley team Finale si è imposto al termine di una spettacolare rimonta contro il Santa Sabina: davanti al pubblico di casa i finalesi hanno ripreso due set e si sono imposti al quinto per 15-11.

Chiude il quadro della settimana di Serie C l’incontro tra Grafiche Amadeo Sanremo e 3 Stelle villaggio: ancora un tie break a Sanremo, che ha visto prevalere proprio i padroni di casa dopo una serie di interessanti scambi.