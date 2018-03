Savona. Il campionato di Serie C di pallavolo femminile conferma e rafforza le gerarchie: la Serteco tiene il primo posto, la Admo è seconda e la Volare rallenta, lasciando la corsa.

Coach Druetti continua a guidare le arancioni della Serteco verso la promozione e il ritorno alle categorie nazionali: contro la Virtus Sestri non c’è stata vera battaglia, alle coccinelle sono bastati tre set. Confermati, così, i due punti di margine sul secondo posto della Admo.

Il team di Lavagna ha conquistato anch’esso tre punti: le ragazze di Trabucco e Panchieri hanno superato in quattro set la Fanball, faticando forse più del previsto. Perde definitivamente il ritmo, invece, la Volare volley, che alla diciannovesima della serie vince solo al tie break la sfida contro la Tigullio volley project: a Santa Margherita Ligure la sfida si chiude solo all’ultima frazione, dopo un quarto set epico chiuso 31-29 per le padrone di casa, che ottengono così un punto pesante per i piazzamenti.

Le savonesi: ancora un weekend di alti e bassi per i team della provincia di Savona. Albenga si fa corsara e conquista tre punti in casa della Normac, sempre ultima della serie, mentre la Gabbiano volley combatte con coraggio ma cede 3-0 contro il Santa Sabina, che sale al quinto posto appaiata proprio ad Albenga.

Vittoria che vale il quarto posto della serie per la Grafiche Amadeo Sanremo: a Imperia la Maurina Strescino di Roberto Gavi non ha tenuto il passo, cedendo in tre set alle ospiti sanremesi, in un derby del Levante.

Tre a uno fuori casa, infine, per l’Albaro Levante, che si prende il successo in casa della Volley pepe nero La Spezia: Senesi manda in campo un team agguerrito, ma la distanza in classifica parla chiaro e così il risultato.