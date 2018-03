Genova. Prosegue la sfida a distanza tra Serteco e Admo volley nel campionato di Serie C della pallavolo femminile: entrambe vincono ed entrambe restano divise da un solo punto nella classifica dell’unico girone.

Le prime della classe si sono imposte contro l’Albaro Levante, un netto 3-0 che evidenzia anche la distanza in classifica tra i due team; tre a zero, ma in trasferta, per la Admo volley, che ha piegato dopo lunga battaglia la Tigullio volley project, che subisce il sorpasso della Maurina Strescino.

Le imperiesi di Roberto Gavi, infatti, si sono aggiudicate la sfida con il Santa Sabina dopo quattro set, fermando la possibile rimonta delle rivali. Vittoria in casa anche per la Volare volley, che ha sconfitto la Grafiche Amadeo Sanremo in tre set, mantenendo così il terzo posto e il ritmo delle prime della classe.

Tie break decisivo, poi, nella sfida tra Virtus Sestri e CH4 Albenga: grande equilibrio nel match di Genova Borzoli, con il set decisivo deciso 16-14 per le padrone di casa dopo una sfida estenuante. Netto il 3-0, poi, per il Gabbiano Andora, che ha superato la Fanball.

Non disputata la sfida tra la Normac di Barabino e Piziali e la Pepe nero Spezia di Senesi: per loro si dovrà attendere il 28 marzo.