Genova. La Serie C di pallavolo maschile è giunta alla sedicesima giornata, momento forse decisivo per la massima serie regionale; lo scontro al vertice ha dato una nuova geografia alle prime posizioni e, ancora una volta tutto è di nuovo in gioco.

La sfida decisiva è stata quella tra Zephyr trading di La Spezia e Cus Genova: i due team occupavano la prima e la seconda posizione si sono scontrati a Santo Stefano di Magra, dove a prevalere sono stati i padroni di casa. Il team di Grotto era riuscito a passare in vantaggio di un set, ma sul 1-2 ha rimontato e vinto la Zephir.

La sconfitta del Cus manda i genovesi a 40 punti, mentre la Zephir allunga a 42; a 41 punti c’è invece la Spedia volley, che sabato ha prevalso sulla Grafiche Amadeo Sanremo per tre set a uno. A quota 40, insieme al Cus, c’è ora la Admo volley, che è uscita vincitrice dalla sfida casalinga di Lavagna contro l’Olympia Voltri. La classifica si accorcia ancora, quindi, e tutto si riapre per il primo posto della Serie C.

Al quinto posto della serie si conferma la Avis volley team Finale: 3-1 il risultato nel derby contro l’Albisola volley adesso nona e raggiunta a quota 16 punti con dal Santa Sabina. Il team genovese, infatti, ha vinto la sfida contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni: 3-2 anche in questo casa, con il tie break che consegna due punti ai padroni di casa, capaci di rimontare lo svantaggio del 1-2.

Al sesto posto, quindi, la 3 Stelle villaggio, che ha superato in casa la Volley Colombiera Sarzana Project con un netto 3-0. La giornata si conclude quindi senza vittorie esterne e con due tie break, un campionato sotto il segno dell’equilibrio vero.