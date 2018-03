Senz’acqua per il gelicidio: cavalli, mucche e pecore soccorsi dai pompieri

Genova. Il gelicidio crea disagi anche agli animali, in difficoltà in questi giorni per le basse temperature, la neve e il ghiaccio. Una piccola fattoria in via Lamberto Loria a Genova, nella zona del “Biscione”, è rimasta senz’acqua perché si sono gelate le tubazioni che servono per assistere sei cavalli, due mucche e dieci pecore.

La segnalazione è stata fatta ai vigili del fuoco di Genova che hanno avviato l’intervento per ripristinare il regolare funzionamento della rete idrica.

In questo periodo di emergenza freddo, il Cral di via Ruspoli accoglie gli animali da compagnia che accompagnano i clochard. Nel centro allestito dalla Croce Bianca Genovese si accettano le persone senza fissa dimora che non vogliono separarsi dai propri cani.