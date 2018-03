Selfie su Facebook per la consigliera: “Bilancio approvato!!!”, ma non è vero

Genova. Scivolone “social” per Lilli Lauro, consigliera comunale di Forza Italia e candidata al Senato alle elezioni politiche. Sulla sua pagina di Facebook, intorno alle 15e20, è comparso un “selfie” in aula rossa con il commento “Il consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale 2018!!!”.

In realtà, a quell’ora, il consiglio era ancora impegnato nell’illustrazione di emendamenti e ordini del giorno. L’immagine, pubblicata per errore da un collaboratore della consigliera, è stata fatta rimuovere ma nel frattempo non è sfuggita ad altri consiglieri.

Stefano Giordano, del Movimento 5 Stelle, è intervenuto al microfono con una mozione d’ordine sottolineando l’indignazione del suo gruppo per il comportamento di Lauro. Ne sono scaturiti momenti di bagarre, poi placata dall’intervento del presidente del consiglio Alessio Piana.

Frecciatina, a mezzo Facebook, invece da parte della capogruppo del Pd Cristina Lodi che commenta: “Lilli, ma in che aula del consiglio sei? Qui non abbiamo ancora votato”