Scritte antifasciste sui muri della stazione di Sturla: 11 antifascisti denunciati

Genova. Un gruppo di antifascisti di area anarchica è stato sorpreso questa notte dai poliziotti delle volanti nei pressi della stazione di Sturla mentre attaccava volantini e scriveva con bombolette spray slogan antifascisti sui muri della stazione e nelle vie adiacenti tra cui “Fasci carogne” e “Contro lo stato e i suoi servi”.

Gli antagonisti undici in tutto, sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento.

In seguito alla perquisizione delle auto per tre di loro è scattata anche la denuncia per possesso di oggetti atti a offendere perché nel bagagliaio di una delle macchine sarebbero stati trovati alcuni bastoni di legno e tubi in metallo.