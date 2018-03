Scontro auto moto sul monte Fasce, gravissimo giovane centauro

Genova. Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio di oggi sul monte Fasce, sulla provinciale 67. Il ragazzo era a bordo di una moto e si è scontrato con un’automobile, per motivi ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e l’elisoccorso dei vigili del fuoco.

Il motociclista è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.