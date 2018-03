Scatti suggestivi e angoli nascosti: l’8 aprile torna la Genova Photo Marathon

Genova. Turismo, fotografia e soprattutto divertimento per la maratona che racconta Genova e i suoi angoli più nascosti. Domenica 8 aprile torna a Genova per la quarta edizione la Italian Photo Marathon che ogni anno nelle varie tappe muove migliaia di appassionati armati di obiettivi e macchine fotografiche.

L’appuntamento è come sempre in piazza De Ferrari da dove partirà la maratona dopo la distribuzione dei primi tre temi della gara. Alle 13 i successivi tre e alle 16 gli ultimi. Nove temi in tutto e la possibilità di trovare lo scatto vincente entro la mezzanotte. Le foto fanno invece caricate sul sistema entro le 24 ore successive.

L’iscrizione costa 15 euro che comprende anche la maglietta dell’evento. Foto di gruppo per tutti gli iscritti e poi via in giro per la città a trovare lo scorcio più suggestivo o la luce più seducente. Un’occasione da non perdere che chi vuole venire a visitare Genova ma anche per permettere ai genovesi di scoprire la loro città con occhi diversi.

Tutte le informazioni su iscrizioni, premi e le foto delle edizioni precedenti si trovano sul sito https://www.italiaphotomarathon.it/genova/