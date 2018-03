Genova. Un uomo di 87 anni, E. Q., e’ stato trovato morto nella voragine di via Berno nel quartiere di San Fruttuoso.

La conferma arriva dalla polizia, presente sul posto insieme Vigili del Fuoco e personale medico. Al momento non sono chiare le modalità dell’incidente.

L’anziano, molto conosciuto nella zona, era seguito da un infermiere che questa mattina non trovando l’uomo in casa ha dato l’allarme avvertendo il figlio. Nel frattempo l’infermiere si è accorto di un capannello di persone intorno alla voragine di via Berno e ha riconosciuto il corpo senza vita dell’uomo.

Sembra probabile che l’uomo sia finito nel buco per un tragico incidente, ma l’accertamento delle modalità della tragedia sono affidate alle indagini della polizia.

Via Berno convive da tempo con problemi legati al sottosuolo. La strada già nell’alluvione 2011 aveva iniziato a trasformarsi in un colabrodo, ma la voragine in questione si è formata nel marzo del 2016 sopra l’interrato rio Rovare. Da allora, oltre al fatto di vivere vicino a una buca di due metri per quattro, ci sono stati disagi anche riguardo ai miasmi fognari e alla presenza di topi.

Nella zona abitano circa 2000 persone e si tratta di una via privata. Per questo il Comune non è mai potuto intervenire per i lavori di messa in sicurezza. Una situazione simile a quella del condominio di via Portazza, a Quezzi. In teoria la Corte dei Conti potrebbe rivalersi sulla pubblica amministrazione in caso di intervento. Erano comunque previsti dei cantieri nell’ambito della più ampia messa in sicurezza del Fereggiano.

Dieci metri a valle del buco (di fronte a un caseggiato e a un negozio di frutta e verdura) ci sarà l’allaccio dello scolmatore ai rii Noce e Rovare, e alcuni metri di strada saranno quindi espropriati. Questo non basta, però, a giustificare l’intervento pubblico, anche se potrebbe esserci una compartecipazione del Comune alla spesa.