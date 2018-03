San Fruttuoso: 24enne “scroccava” da tre anni l’energia elettrica, arrestata

Genova. La fornitura elettrica dell’appartamento risultava cessata nel 2015, anno in cui la precedente inquilina era deceduta. Poi nell’abitazione è subentrata lei, una 24enne genovese già gravata da precedenti di polizia, che ha pensato bene idea di manomettere i sigilli e attaccarsi abusivamente al contatore, usufruendo della corrente elettrica per ben tre anni, senza pagare il conto ammontante: in tutto 3000 euro. E’ successo in un condominio di via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso.

L’ente fornitore di energia che aveva in carico il precedente contratto ha però scoperto la frode e ha inviato presso il domicilio interessato i propri tecnici per ritirare il contatore manomesso richiedendo nell’occasione l’ausilio della Polizia.

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale, intervenuti, dopo aver appurato l’effettiva manomissione del contatore, hanno arrestato la giovane per il reato di furto di energia elettrica. Verrà processata per direttissima.