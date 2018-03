Sampierdarena, vende eroina ad autotrasporatore. Uomo arrestato dai carabinieri

Genova.I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sampierdarena, hanno tratto in arresto per “detenzione ai fini di spaccio” un genovese di 33 anni.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato colto mentre cedeva per denaro una busta contenente eroina, in quantità da una dose. Perquisito è stato trovato in possesso di 140 euro.

Il compratore, una autotrasportatore, è stato segnalato alle autorità competenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati.