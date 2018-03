Sampierdarena, si getta su un’auto dal ponte della ferrovia di via Pacinotti: gravissima

Genova. Un gesto estremo che poteva avere consequenze gravissime non solo per chi l’ha compiuto. E’ successo poco fa dal ponte di via Pacinotti nella zona della Fiumara dove una donna ha deciso di buttarsi di sotto.

Nell’impatto però è finita sopra un’auto in transito guidata da una ragazza.

La ragazza alla guida dell’auto il cui vetro è stato completamente sfondato sarebbe miracolosamente incolume seppur sotto shock.

Disperate le condizioni della donna che si è gettata.

(foto Gian Paolo Galifi)