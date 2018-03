Sampierdarena, ruba da negozio, viene trovato in possesso di coltello. Denunciato dai Carabinieri

Genova. Nella nottata di ieri, in Genova Sampierdarena, i Militari della locale Stazione, denunciato a piede libero L.M. S.B., di anni 48, nato in Ecuador, residente a Genova, coniugato, operaio, per furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, infatti, alle ore 18,45 circa del 15 marzo, aveva sottratto della merce esposta dal negozio “Tigotà” di via Rolando.

Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello. La refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre l’arma è stata sequestrata.