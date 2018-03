Genova. Come è ormai tradizione, la Sampdoria ha fatto visita al Gaslini per i tradizionali auguri di Pasqua (si tratta della numero 41). Dirigenti e giocatori hanno distribuito le uova blucerchiate ai bambini degenti all’Istituto.

Anche quest’anno tutta la squadra accolta dal presidente del Gaslini Pietro Pongiglione, dal direttore generale Paolo Petralia e accompagnata dal presidente Massimo Ferrero, è andata in visita all’ospedale pediatrico genovese, accolta con grande gioia dai bambini, dai genitori e dal personale dell’Istituto.

Tutti i giocatori, i dirigenti e il presidente Ferrero hanno trascorso oltre un’ora in compagnia dei bambini ricoverati nei reparti di Ortopedia e Chirurgia dove hanno distribuito uova e gadget, per poi concludere la visita in aula magna, per i saluti istituzionali dei presidenti Ferrero e Pongiglione, e l’apertura del tradizionale grande uovo blucerchiato.