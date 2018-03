Sampdoria, tante voci di mercato

Genova. All’ antivigilia del match con l’Atalanta, che giustamente Enzo Tirotta ha definito ‘un nuovo esame, da dover superare, dopo aver fallito quello col Milan’, proviamo a non parlare dei problemi di formazione di Giampaolo (potrebbe essere recuperato Gastón Ramírez, ma non Bartosz Bereszyński, che sarebbe stato indubbiamente il più indicato a marcare “El Papu”, all’anagrafe di Buenos Aires, Alejandro Darío Gómez), ma ad aggiornare i lettori di Genova 24 e di Ivg Savona, sulle ultime notizie di mercato, riguardanti la Samp.

E’ tornata a rimbalzare, dall’Inghilterra, la voce che fra i team italiani, interessati al “gunner” Jack Wilshere (in scadenza di contratto con l’Arsenal), oltre alla Juventus ed al Milan, ci sarebbe anche la Sampdoria, che già in passato ha avuto nel mirino l’ex nazionale inglese, dalla carta d’identità non ancora lisa (è infatti un classe 92, più giovane di Ramírez), che avrebbe modo, quindi, di potersi rilanciare in un ambiente idilliaco, come quello blucerchiato. Chissà dunque che non possa essere la volta buona, per un suo approdo nel porto di Genova.

Ma la voce che più stuzzica, è sicuramente quella, che racconta di un possibile ritorno in Italia di Manolo Gabbiadini, ambito dalle sue due ex squadre, Sampdoria appunto e Bologna.

Dopo uno sfavillante inizio a Southampton, l’ex attaccante, anche del Napoli, sta incontrando difficoltà in Inghilterra ed un “come back” nello Stivale, non è da escludere, previo accordo su una spalmatura dell’ingaggio.

Un altro giocatore, che continua a “fare gola”, è l’argentino Lucas Castro, in forza al Chievo di Rolando Maran, da poco tornato a calcare i tappeti verdi, dopo una sosta per infortunio di circa tre mesi. Anche questa, peraltro, non sarà una pista facile, perché il clivense piace anche a Roma, Lazio e Fiorentina.

Gli uomini mercato del Doria, comunque, continuano a monitorare soprattutto i giocatori emergenti, nell’ottica moltiplicatrice di plusvalenze… quindi se Bereszyński sta facendo il pieno di estimatori, bisogna programmare l’ingaggio di un sostituto, che sia potenzialmente in grado di seguire le sue orme… Chi, ad esempio?

Il primavera Michal Tomic necessita ancora di un breve apprendistato, in prestito, in Serie B, prima di essere lanciato, dunque, un profilo idoneo, eccolo individuato in Tobias Pachonik, terzino tedesco, classe ’95, arrivato questa stagione, al Carpi, dallo Schalke 04, per il quale ci sarà da battere la concorrenza del Werder Brema e dei due “team Pozzo” Udinese e Watford.

La vera scommessa, tuttavia, potrebbe essere giocata sul mercato croato, con i due Under 21, Borna Sosa e Lovro Majer, rispettivamente di Dinamo e Lokomotiva Zagabria, che potrebbero rappresentare davvero due investimenti, in grado di portare alla Sampdoria cash futuribile, ma – in ottica campo – anche tante soddisfazioni ai tifosi.

Certo che nell’ex Jugoslavia non tutti pensano, che sia opportuno per un giovane buttarsi troppo presto in un campionato difficile, come quello italiano… La pensa così ad esempio, Dejan Savićević, attuale presidente della Federazione calcistica del Montenegro, che in una recente intervista, riferendosi al trasferimento alla Samp di Ognjen Stijepović , ha dichiarato che per il suo connazionale sarebbe stato prevedibile un passaggio preventivo, al Partizan Belgrado…

Beh, nelle poche volte, che abbiamo avuto occasione di vederlo, Stijepović ha lasciato intravvedere grandi potenzialità, per cui speriamo che il “ragazzo” sappia smentire l’ ex fuoriclasse del Milan… e magari, al più presto, con la complicità dei mister Pavan e Giampaolo…