Sampdoria e Nazionali… quante convocazioni!

Genova. “En plein” di chiamate in Nazionale, per i blucerchiati… lo staff tecnico ha di che essere soddisfatto, ma ancor più quello dirigenziale, che calcolatrice alla mano, può fare i conti con l’aumentato valore commerciale dei convocati dai vari commissari tecnici.

Non è il caso di Gian Marco Ferrari, la cui partecipazione al recente stage degli azzurri, ha convinto Di Biagio ad inserirlo nella rosa, che parteciperà alle amichevoli in Gran Bretagna, contro Argentina ed Inghilterra.

Eh, già.. perché il centrale difensivo è di proprietà del Sassuolo, che addirittura, con grande lungimiranza, si è anche tenuto il diritto di contro riscatto.

Non ce l’ha fatta, invece, Gianluca Caprari, anch’egli presente allo stage dello scorso febbraio.

Ma la valanga blucerchiata ha interessato anche Europa e Sud America… andiamo quindi per ordine, partendo dal Nord…

I polacchi hanno calato il tris, con la sorpresa di Dawid Kownacki, che è andato ad aggiungersi a Karol Linetty e Bartosz Bereszyński, scelti dal c.t. Adam Nawalka, per le amichevoli previste contro la Nigeria (il 23 marzo allo stadio “Miejski” di Wroclaw) e la Corea del Sud (il 27 marzo allo “Śląskim” di Chorzowie).

Più vicino a casa nostra, il tecnico della Slovenia, Tomaž Kavčič ha chiamato Vid Belec, per le sfide contro l’Austria (al Wörthersee Stadion di Klagenfurt) e Bielorussia (allo Stožice di Lubiana), a conferma che il portiere neo blucerchiato è molto di più di un semplice numero dodici.

Ivan Strinić non gioca nella Sampdoria (che c’entri il fatto che si è promesso al Milan?), ma non di meno la Croazia non rinuncia lui e lo convoca per le partite di preparazione ai Mondiali in Russia, al di là dell’Atlantico, col Perù ( all’Hard Rock Stadium di Miami) e col Messic (all’AT&T Stadium di Dallas).

E non è finita qui… l’Uruguay di mister Oscar Tabarez ha messo in lista, per la China Cup (cui parteciperanno, oltre ai padroni di casa, anche Repubblica Ceca e Galles), sia Lucas Torreira, che Gaston Ramirez, mentre i Cafeteros colombiani hanno convocato Duvan Zapata per le amichevoli, che sosterranno contro la Francia (il 23 marzo allo Stade de France di Saint-Denis) e contro l’Australia (il 27 marzo al Craven Cottage di Londra).

E Denis Praet? Il Belgio è pieno di campioni… ma possibile che non ci sia un posticino in rosa per lui?

Ha avuto la sfortuna di infortunarsi in un momento in cui andava a mille… ma da qui a giugno… la speranza è l’ultima a morire… e l’ex Anderlecht non è tipo da perdersi d’animo.

Passando ai più giovani, prima dei Primavera, c’è da segnalare che Joachim Andersen parteciperà, da capitano, alle partite della Under 21 danese, contro Austria e Georgia, per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Stessa cosa, che farà il montenegrino Ognjen Stijepović, che se la vedrà, per l’identico obiettivo, a Differdange, col Lussemburgo e a Nikšić, con la Francia, mentre Markus Soomets è stato precettato dalla Under 19 dell’Estonia, per due amichevoli con la Lituania, a Tallin.

Scendendo di età, Nik Prelec farà parte della Under 17 slovena, che affronterà Ungheria, Istraele e Romania, per le qualificazioni al relativo Europeo.

Ma anche i giovani giocatori italiani della Sampdoria hanno avuto la soddisfazione di essere chiamati in Nazionale… parliamo della Under 16 e di Emanuel Ercolano e Simone Trimboli, che se la vedranno con la Germania, prima a Biberach e poi a Ulm, a testimonianza che i talent scout blucerchiati non pescano solo all’estero.