Sampdoria, Lucas Torreira verso Napoli?

Genova. Parlare di mercato, dopo la disfatta di Crotone, potrebbe sembrare fuori luogo… però, “ci tocca”… anche perché l’agente di Torreira, Pablo Betancur, è uscito allo scoperto, mettendo il Napoli in “pole position” nella corsa al centrocampista uruguaiano, dichiarando “apertis verbis” di aver ricevuto una proposta dalla squadra partenopea, da ritenersi – a suo dire – avanti rispetto alle altre concorrenti interessate all’ingaggio del suo assistito.

Niente di nuovo, sotto il sole, salvo forse un messaggio indiretto all’Inter, invitata a rilanciare, se davvero vuole Lucas Torreira, il cui nome ha acquisito maggior appeal, dopo l’inserimento, del commissario tecnico Óscar Tabárez, nella lista dei convocati dell’Uruguay per la China Cup, in programma dal 23 al 26marzo.

E se vogliamo aggiungere preoccupazione a preoccupazione, bisogna mettere in conto il fatto, che una esposizione a questi livelli di Gastón Ramírez (salirà anche lui sull’aereo per la Cina), potrebbe suscitare interessi altrui, anche per il trequartista, di certo non felice, in questo momento, della scelta di Giampaolo, di tirarlo fuori dalla mischia dello Scida, dopo soli trenta minuti di gioco…

Come se non bastasse, a togliere il sonno ai tifosi blucerchiati, ecco l’idea, alimentata dalle voci napoletane che danno gli azzurri in corsa anche per Denis Praet, già trattato dalla dirigenza vesuviana, ai tempi in cui il belga giocava con la maglia dell’ Anderlecht.

Sul fronte entrate, solo una voce… quella che riguarda lo spagnolo Sergio Canales, un centrocampista della Real Societad, non più giovanissimo (classe ’91), che nello scorso mercato di gennaio è stato seguito anche dal Benevento.

La notizia migliore arriva, perciò, da Bratislava, in quanto l’emergente difensore Atila Varga, attualmente in prestito all’Arezzo, è stato convocato per la sfida, valida per la qualificazione all’Europeo di categoria, che vedrà la Nazionale Under 21 slovacca, affrontare l’Albania… un ulteriore passo di crescita per il ragazzo di Trebisov (al confine con l’Ungheria), arrivato, nel 2015, nella Primavera di Enrico Chiesa, direttamente dalla Juventus, che lo aveva prelevato dallo Zemplín Michalovce.