Sampdoria, al Viareggio Cup, due reti “salva onore” al Pisa

Levanto. Partita senza punti in palio, quella fra Samp e Pisa, in quanto entrambe sono già out dal Torneo di Viareggio e l’onore lo salva il Doria, vincendo 2-0, sul sintetico dello ‘Scaramuccia-Raso’.

Questo il tabellino della gara:

Sampdoria (4-3-1-2): Hutvagner, Romei (dal 58° Ercolano), Oliana, Veips, Gabbani, Ferrazzo; Aramini (dal 58° Perrone), Sakho (dall’82° Soomets), Gabbani; Scotti (dal 46° Eduardo Babucar Baldè); Gomes Ricciulli, Vujčič (dal 75° Gonçalo Cabral).

A disposizione: Ventura, Ejjaki, Pastor Carayol, Stijepović, Ibourahima Balde.

Allenatore: Simone Pavan.

Pisa (4-3-3): Campani; Zaccagnini (dal 46° Langella), Nencioni, Tascone (dal 58° Spadoni), Materazzi; Matteoni, Marconcini (daal 78° Mussi), Petruccelli (dal 46° Febbrasio); Onnis, Coratella (dal 58° Guidi), Giani (dal 70° Aliti)

A disposizione: Ametrano, Pesci, Baroni, Gemigniani, Morelli, Mani, De Luca, Westring

Allenatore: Luca Giannini.

Arbitro: Sicurello di Seregno.

Guardialinee: Conti di Seregno e Moroni di Treviglio

Marcatori: Vujčič al 31° e Baldè all’81°

L’inizio non è dei migliori, col Pisa pericoloso, con una punizione di Zaccagnini, che Hutvagner è bravo a deviare in corner. Subito dopo, lo stesso numero 2 toscano, sfiora il palo, intervenendo al volo, di piatto, sulla perfetta esecuzione del calcio d’angolo di un compagno.

Al 18° ancora il Pisa cerca la via della rete con Giani, la cui conclusione fa la barba al palo.

Al 30° Sakho, un giocatore in prova che ha ben figurato, suona la sveglia ai compagni, con un’azione personale, conclusa con un sinistro, che tuttavia finisce alle stelle… ma è il preludio al goal del vantaggio, che arriva un minuto dopo, grazie a Gomes Ricciulli, che approfitta di un errato disimpegno di Tascone, per servire il croato Vujčič, che – nonostante la posizione defilata – infila Campani e sbocca la partita (1-0).

Al 34° Gabbani, su passaggio di Scotti, cerca il bis, ma la sua pronta conclusione dalla distanza termina a lato, sia pur di poco.

Al 37° Gomes Ricciulli ruba ancora palla (a Zaccagnini) e si invola da solo verso Campani, che freddamente para.

La reazione del Pisa si limita ad un tiro di Coratella, che Hutvagner vede sorvolare di molto la traversa.

Prima della fine del primo tempo è ancora Vujčič a dare sfoggio di classe (a noi piace, il ragazzo), impegnando il portiere nerazzurro, che para in due tempi.

Anche alla ripresa dei giochi, il Pisa parte forte, ma la potente conclusione di Nencioni non trova lo specchio della porta.

Al 69° l’esordiente Under 16, Ercolano (già al suo attivo una convocazione in prima squadra da parte di Giampaolo) lancia perfettamente in area Gomes Ricciulli, bravo nel fare il sombrero al suo marcatore, ma non ad infilzare il bravo Campani, che para in tuffo.

Continua il tête-à-tête fra il portiere pisano e l’ equaoguineano, che al 73° si presenta solo davanti all’estremo difensore, ma calcia debolmente, consentendogli la parata facile.

La rete del raddoppio arriva da due subentrati… il nuovo Gullit blucerchiato (almeno a riccioli), Eduardo Babucar Baldè innesca, sulla destra, il portoghese Gonçalo Cabral, che mette al centro un cross, respinto da Campani sui piedi dello stesso Baldè, che – a porta spalancata – non si fa pregare, per mettere la palla in fondo al sacco.

Prima della fine, ci prova ancora Cabral, da lontano, ma la sfera finisce a lato.

Come dicevamo in “ouverture”, l’onore è salvo… ma adesso sarà più importante salvarsi nel campionato Primavera… Appuntamento, dunque, al 31/3, con l’Hellas Verona… lì, non si potrà scherzare…