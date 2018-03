Sant’Olcese. Grande prova degli Amatori Genova che al termine di una partita equilibrata e combattuta fino alla fine hanno superato un’eccellente Ivrea, salita all’Oval Stadium di Sant’Olcese con l’intento di continuare la sua striscia positiva.

Incontro vinto con merito dai ragazzi in maglia blaugrana che hanno affrontato senza timore un avversario che, pur sovrastandoli fisicamente, non ha mai vinto il confronto uno contro uno guadagnando, per contro, quasi sempre la linea del vantaggio. La prima linea, compatta con un solo uomo e presente sul campo per tutti gli ottanta minuti, ha stravinto il confronto con gli avversari a cui non è servita neppure la sostituzione di tutta la propria, ma l’intero pacchetto è stato all’altezza non concedendo neanche una mischia agli ospiti e giganteggiando nelle touche.

di 99 Galleria fotografica Serie C1: Amatori Rugby Genova vs Ivrea Rugby Club









Ha vinto soprattutto la squadra, uno splendido gruppo di ragazzi che con il loro entusiasmo in campo, in panchina ed in tribuna, contagia gli spettatori e rende orgogliosa una società che non a caso si definisce: “big family”. Se il risultato è stato in bilico fino all’ultimo e non le ha consentito di vivere un finale più tranquillo lo si deve invece all’alto numero di palloni persi in fase di apertura che non hanno permesso di capitalizzare sia la maggiore conquista territoriale che il superiore possesso palla: clamorosa l’occasione non sfruttata sul finire del primo tempo.

L’incontro, come detto, è stato equilibrato nelle marcature, un calcio per parte, una meta trasformata per gli ospiti, una non trasformata per i padroni di casa i quali hanno messo sul piatto il drop decisivo che ha consegnato loro la vittoria. Gli ospiti si sono dimostrati una bella squadra, ordinata, con un chiaro piano di gioco ed un’ottima tecnica individuale, fisicamente preparata ed impreziosita dagli innesti di esperienza giunti dalla Serie B nella città eporediese per disputare il girone promozione.

Tutto questo impreziosisce maggiormente il valore della vittoria degli Amatori e fa sorgere inquietanti interrogativi su alcune precedenti prestazioni ancora oggi inspiegabili agli occhi degli spettatori presenti come sempre numerosi sugli spalti per sostenerli con passione.

Partono meglio gli ospiti che cercano di imporre la propria superiorità fisica per schiacciare i padroni di casa nei propri ventidue, ma questi difendono con ordine e determinazione e dopo dieci minuti la spinta si affievolisce. Gli Amatori prendono l’iniziativa ed al 15° passano in vantaggio grazie a Marcellino che inventa un drop da posizione defilata. Presa fiducia i blaugrana insistono ed al 27° finalizzano con Gargiullo una rolling maul sul lato destro del campo; la mancata trasformazione fissa il punteggio sull’8 a 0.

Un banale errore sul calcio alla ripresa del gioco consegna su un piatto d’argento all’Ivrea un calcio per ridurre immediatamente le distanze, ma la partita è in mano ai padroni di casa: l’assalto riprende, però i troppi errori vanificano tutti gli sforzi come alla fine del tempo quando non viene sfruttato un potenziale tre contro uno.

Alla ripresa del gioco formazioni ed inerzia del gioco immutate: gli Amatori fanno la partita ma non segnano; per la verità una meta è stata marcata ma l’arbitro distante quaranta metri dell’azione non se l’è sentita di considerare la palla schiacciata da Tempesta all’interno del rettangolo di gioco.

Le prolungate azioni di attacco fruttano però la concessione di un calcio di punizione che lo stesso Tempesta trasforma con consumata freddezza per il massimo vantaggio, 11-3. Subito dopo Paul Marshallsay lo sostituisce con Tommaso Colloca e manda in campo David Marshallsay per D’Angelo e Giallorenzo per Giovenco.

Gli avversari provano il tutto per tutto inserendo forze fresche senza però ottenerne tangibili benefici; l’iniziativa è sempre dei padroni di casa che mandano in campo anche Viancini per Pidalà e Abbruzzese per Benveduti ma il risultato non cambia. A pochi minuti dal termine gli eporediesi mandano in campo l’intera panchina ma per segnare la meta che consente loro di tornare a casa con almeno un punto. Hanno bisogno di una serie di interpretazioni arbitrali che dapprima interrompono un attacco dei padroni di casa e poi consentono loro di battere una touche sui cinque metri: buon controllo, buona spinta e meta.

Subito dopo l’arbitro fischia la fine: per i genovesi è il momento per esultare sotto la gradinata. Con questa vittoria

tutte le squadre incontrate in questa stagione sono state sconfitte almeno una volta.

Dopo la pausa festiva inizierà il girone di ritorno con la disputa dell’ultima partita casalinga per gli Amatori Genova contro il Cus Pavia, per pareggiare i conti delle vittorie stagionali.

La formazione degli Amatori Genova: 15 M. Colloca; 14 Tempesta (dal 62° T. Colloca); 13 D’Angelo (dal 62° D. Marshallsay); 12 Filippone; 11 Falchi; 10 Marcellino; 9 Giovenco (dal 62° Giallorenzo); 8 Palomba; 7 Benveduti (dal 72° Abbruzzese); 6 Gargiullo; 5 Pidalà (dal 72° Viancini); 4 Caruso; 3 Sciacchitano; 2 Riccobono; 1 Mastrangelo. All. P. Marshallsay.

Mete: 1 a 1. Punti: 4 a 1; Touche Amatori Genova: vinte 13, perse 4, rubate 0. Mischie Amatori Genova: vinte 9, perse 0, rubate 2.