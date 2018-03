Recco. A causa delle pessime condizioni meteo previste in Liguria nella giornata di domenica e del relativo rischio di nuove allerte da parte delle autorità, Pro Recco Rugby e Cus Torino Ad Maiora si sono accordate per spostare la partita in programma da Recco a Torino, con un’inversione di campo rispetto a quanto previsto dal calendario.

Tossini Pro Recco contro Cus Torino, partita valevole per la quarta giornata della seconda fase del campionato di Serie A, si giocherà dunque domenica 11 marzo alle ore 14,30 presso il campo di Grugliasco, invece che al Carlo Androne di Recco. La partita di ritorno, per la nona giornata della Poule 3, sarà disputata in Liguria.