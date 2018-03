Rossiglione, troll scatenati contro il ritorno dell’autovelox ma il sindaco non molla: “Così tuteliamo i cittadini”

Rossiglione. Hanno accusato il sindaco Katia Piccardo e gli amministratori del Comune di intascarsi i soldi delle multe, di essere un’associazione a delinquere, hanno auspicato la loro decapitazione, oltre a svariati insulti e improperi degni di querele. I ‘troll’ si sono scatenati in questi giorni sulla pagina Facebook del Comune di Rossiglione dopo che il 21 marzo l’amministrazione ha annunciato con un post su facebook il ripristino della postazione autovelox mobile.

“Fra l’altro non si tratta nemmeno di una novità assoluta – spiega il sindaco Katia Piccardo – visto che già lo avevamo utilizzato nel 2013, nel 2015 e nel 2016. Quindi il servizio è rimasto sospeso solo nel 2017, ma abbiamo ritenuto fosse un deterrente troppo importante per le nostre strade e per l’incolumità dei nostri cittadini”. Eppure i troll non si sono dati pace: “Sì ma nel contempo molti cittadini ed esercenti hanno difeso le nostre scelte che non sono certo dettate dal far cassa – dice il sindaco – e in ogni caso come spiegavo a chi ci accusava in questo senso, basta rispettare i limiti di velocità previsti dalla legge e non ci sarà nessuna multa”.

La novità dell’autovelox che sarà utilizzato tra Rossiglione, Masone e Tiglieto (la polizia locale e la sicurezza stradale sono oggi settori gestiti a livello di Unione di Comuni) è che è uno strumento di ultima generazione capace di rilevare contemporaneamente la velocità di due veicoli che si ritrovano sulla stessa linea. Come prevede la legge potrà essere utilizzarono con “un presidio di prossimità da parte delle forze dell’ordine”.

La strada provinciale di Rossiglione e in particolare quella per Tiglieto dove il comune è riuscito dopo una battaglia durata anni a far abbassare il limite di velocità è spesso utilizzata più come pista di gara di velocità che come strada per attraversare e scoprire le Valli Del Latte: “C’è un problema di sicurezza e questo è il nostro tentativo seppur abbastanza disperato, di garantire l’incolumità dei nostri concittadini”.

Il nuovo autovelox entrerà in funzione a metà aprile.