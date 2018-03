Ronco Scrivia, “senior-gang” aggredisce ex fidanzata 30enne. Denunciati ultrasessantenni

Genova. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, a conclusione di accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “lesioni personali in concorso” due persone rispettivamente di 65 e 67 anni.

I due, entrambi gravati di pregiudizi di polizia e abitanti a Ronco Scrivia, hanno rintracciato e percosso diverse volte, sempre per futili motivi, una 31 enne, ex fidanzata del 65 enne.

La donna è stata poi ricoverata in un ospedale cittadino, con ferite giudicate guaribili in 30 giorni.