Riviera film festival di Sestri Levante, svelati i finalisti del concorso per registi under 35

Sestri Levante. Dal 2 al 6 maggio 2018 si riaccendono i riflettori sulla Baia del Silenzio per la seconda edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under-35. Sciolte le riserve sul programma della manifestazione e sulle pellicole in gara, Sestri Levante si prepara a ospitare cinque giorni di proiezioni di film e documentari, masterclass, panel, conferenze e cerimonie. La manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Liguria, del Comune di Sestri Levante, con Mediaterraneo Servizi spa, e del Comune di Portofino.

Dieci le pellicole in concorso, di registi provenienti da tutto il mondo, che saranno proiettate nell’arco dei cinque giorni al Cinema Ariston: “Firstborn”, thriller del lettone Aik Karapetian; “I am truly a drop of sun on heart”, romance della georgiana Elene Naveriani; “Cargo”, film drammatico del belga Gilles Coulier; “Bad lucky goat”, commedia del colombiano Samir Oliveros; “Filthy”, film drammatico della slovacca Tereza Nvotová; “Gutland”, thriller del lussemburghese Govinda Van Maele; “Thirst Street”, commedia del francese Nathan Silver; “Ho bisogno di te”, commedia dell’italiano Manuel Zicarelli; “M”, film drammatico della francese Sara Forestier; “The seen and the unseen”, film drammatico dell’indonesiana KamillaAndini.

Cinque le proiezioni di film fuori concorso: “Lovers”, commedia dell’italiano Matteo Vicino; “Voicefrom the stone”, thriller diretto dall’americano Eric Dennis Howell e prodotto dal presidente del RIFF Stefano Gallini-Durante e Dean Zanuck; “La terra buona”, film drammatico diretto dall’italiano Emanuele Caruso; “Ma l’amore c’entra?”, documentario dell’italiana Elisabetta Lodoli; “The war in between”, documentario diretto dall’italiano Riccardo Ferraris e prodotto da Stefano Gallini-Durante.

Cinque anche i documentari in gara (proiettati sempre al Cinema Ariston) nella sezione novità del RIFF2018, dedicata all’ambiente: “A river below” dello statunitense Mark Grieco; “Blue” dell’australiana KarinaHolden; “Death by design” dell’americana Sue Williams; “Ivory – A crime story” del russo SergeyYastrzhembskiy; “Living in the future’s past” dell’americana Susan Kucera.

Ricco anche il programma di masterclass (biglietti disponibili qui http://www.rivierafilm.org/le-masterclass/): “For the love of acting; the business and the heart” dell’attrice cilena Cote de Pablo; “The Inner Process of Writing for Film and TV” dello sceneggiatore statunitense Ed Solomon; “Light and Shadows: Photography in Film and TV” del direttore della fotografia austriaco Peter Zeitlinger.

Il Riviera International Film Festival prenderà il via nella mattinata di mercoledì 2 maggio, con la conferenza stampa di presentazione. Alle 18 Marta Perego presenta l’Opening Night, con il red carpet di ospiti e autorità. Segue la proiezione di “Lovers” e l’Opening Dinner all’Hotel Nettuno (ore 21). Giovedì e venerdì saranno interamente dedicati alle proiezioni, con la cena esclusiva allo Yacht Club di Portofino (ore 21) a chiudere la giornata di venerdì. Sabato sera (ore 20) l’Olimpo Restaurant dell’Hotel Vis a Vis ospita la cena di gala. Domenica 6 maggio, dopo la proiezione di “The war in between”, la giuria si riunirà in consiglio. I vincitori saranno proclamati alle 18.30, all’Ex-Convento dell’Annunziata. Seguiranno la cerimonia di premiazione (ore 19) e il Closing Party (ore 19.30), sempre all’Ex-Convento dell’Annunziata (in allegato il programma giorno per giorno nel dettaglio).

Altra grande novità del RIFF2018 è l’introduzione dello Student Award nella sezione documentari, dedicata all’ambiente e alla natura. A conferire questo premio sarà una giuria di sei studenti, tra i 18 e i 29 anni, selezionata attraverso un bando (disponibile qui http://www.rivierafilm.org/student-jury/) aperto fino al 4 aprile. I membri della giuria Student potranno assistere a tutto il festival (dalla cerimonia d’apertura a quella di chiusura, passando tra masterclass, incontri e proiezioni dei film e dei documentari in gara) alloggiando gratuitamente a Sestri Levante, per poi scegliere il documentario da premiare con lo Student Award.