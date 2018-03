Rivarolo, ubriaco minaccia e picchia la moglie. Denunciato dai carabinieri

Genova. La scorsa notte, a Rivarolo, un marocchino di 45 anni, O.E.B. gravato di numerosi pregiudizi di polizia, a causa dello stato di ebbrezza in cui si trovava, all’interno della propria abitazione, al termine dell’ennesimo litigio con la moglie, una genovese di 55 anni, la percuoteva e la minacciava di morte.

Oltre a ciò l’uomo le sottraeva anche il cellulare, poi recuperato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che dopo averlo bloccato e identificato, lo deferivano in stato di libertà per “tentata rapina e maltrattamenti in famiglia”.

Oltre a ciò è stato denunciato per “lesioni personali”, poiché la donna riportava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. La vittima, è stata informata della possibilità di rivolgersi ad un centro anti violenza cittadino.